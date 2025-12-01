PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Taschendiebstahl auf Weihnachtsmarkt - Schützen Sie sich

Stralsund (ots)

Am Samstag, dem 29. November 2025, zeigte ein 37-jähriger deutscher Stralsunder bei der Polizei an, dass ihm am Vorabend auf dem Weihnachtsmarkt seine Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen worden sei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls wurden aufgenommen.

Die Polizei rät Besuchern von Weihnachtsmärkten und anderen belebten Veranstaltungen: Tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper. Geldbörsen, Handys und Ausweise gehören in verschlossene Innentaschen oder eng anliegende Taschen - nicht in Rucksäcke oder leicht zugängliche Außentaschen. Halten Sie ihre Taschen stets verschlossen und lassen diese nicht unbeaufsichtigt, auch nicht für kurze Momente an Ständen oder beim Essen. Vorsicht bei Gedränge. Taschendiebe nutzen dichtes Geschiebe oft gezielt aus, um unbemerkt zuzugreifen. Seien Sie Misstrauisch bei Ablenkungsmanövern. Unverhoffte Anrempler, "Hilfsbereitschaft", Karten oder Gegenstände, die vorgehalten werden, können dazu dienen, Diebstähle zu verdecken. Nehmen Sie nur das Nötigste mit. Große Bargeldsummen oder mehrere Zahlungskarten sollten möglichst zuhause bleiben. Verständigen Sie bei Diebstahl sofort die Polizei. Je schneller die Meldung erfolgt, desto höher die Chance, Täter festzustellen oder Karten zu sperren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

