PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 12.11.2025, gegen 17:10 Uhr kam es auf der K38, aus Mittelbollenbach kommend in Richtung Nahbollenbach, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein gefährliches Überholmanöver. Nach Angaben einer Zeugin mussten sowohl das überholte Fahrzeug als auch ein entgegenkommender Pkw aus Richtung Nahbollenbach stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Zeugen, die Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug geben können, insbesondere der Fahrer/die Fahrerin dieses Pkws selbst, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:01

    POL-PDTR: Aufbruch eines Opferstockes in der Pfarrkirche Temmels - Zeugen gesucht

    Temmels (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025 kam es in der Pfarrkirche St. Peter in Temmels zu einem Aufbruch eines Opferstockes. Der im Kircheninnenraum befindliche Opferstock wurde durch einen bisher unbekannten Täter gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Opfergeld wurde entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu verdächtigen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 21:25

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld- Zeugen gesucht

    Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 15 Uhr auf der B41 im Stadtteil Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und einem dunklen Motorrad. Der Motorradfahrer scherte von der rechten Fahrbahn zum Überholen aus und übersieht dabei den auf der linken Fahrbahn befindlichen Transporter, wodurch es zum Zusammenstoß ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:41

    POL-PDTR: Verkehrsunfall B51 Höhe Windmühle

    Trier (ots) - Am 14.11.2025 gegen 13:40 Uhr kam es auf der B51 Höhe Windmühle zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Durch den Aufprall wurde der LKW derart beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Der PKW war mit zwei Personen besetzt, wobei die Fahrzeugführerin vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus verbracht wurde. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aktuell kommt es vor Ort zu einem massiven ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren