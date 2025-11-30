PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer kommt auf Grund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab

Pasewalk (ots)

Am 30.11.2025 gegen 02:00 Uhr kam es auf der B109 bei Heinrichsruh zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes die B109 aus Richtung Jatznick kommend in Richtung Heinrichsruh. Zwischen dem Bahnübergang Jatznick und der Ortschaft Heinrichruh kam er dabei auf Grund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Schutzplanke und kam ca. 14 Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch sein 22-jähriger deutscher Beifahrer leichtverletzt. Beide wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort ambulant behandelt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 46.000,-EUR. Das Unfallfahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und wird in eigener Zuständigkeit im Laufe des Tages geborgen und abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

