Polizeipräsidium Neubrandenburg
Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Greifswald (ots)

Am 29.11.2025 gegen 13:55 Uhr kam es auf der L35 südlich von Greifswald, nahe der Ortschaft Grubenhagen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem silberfarbenen PKW die L35 aus Richtung Bandelin kommend in Richtung Greifswald. Auf Höhe der Ortschaft Grubenhagen (Einfahrt zur K8) bremste er sein Fahrzeug stark ab. Der unmittelbar dahinter fahrende 67-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Jeep musste eine Gefahrenbremsung durchführen und konnte dadurch einen Zusammenstoß mit dem silberfarbenen PKW verhindern. Der hinter ihm fahrende 20-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Passat hatte nicht soviel Glück. Er bemerkte das Bremsmanöver des vor ihm fahrenden Jeep zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den Jeep auf. Hierdurch zog sich der 20-Jährige schwere aber keine lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Greifswald gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Der Fahrzeugführer des silbernen PKW verließ den Unfallort, nachdem er auf die K8 in Richtung Dersekow abgebogen war. Seine Identität ist gegenwärtig nicht bekannt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie wegen Unfallflucht eingeleitet. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen halbseitigen Sperrung der L35 im fraglichen Bereich. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

