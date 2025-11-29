Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 266

PR Heringsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag, des 28.11.2025, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 266 zwischen Schmollensee und der Ortslage Bansin, ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen startete ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw VW aus einer Kolonne von 4 Fahrzeugen einen Abbiegevorgang, um die Landesstraße 266 nach links zu verlassen. Ein nachfolgender Pkw überholte den VW gefahrlos.

Das dritte Fahrzeug der Kolonne erkannte den Abbiegevorgang und bremste ab. Der 56-jährige deutsche Fahrer des dahinter folgenden Geländewagens Land Rover setzte zum Überholvorgang an. Dabei kollidierte der Land Rover mit dem VW, während dieser schon nach links abbog. Beide Pkw kamen am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Sowohl der Fahrer des VW als auch sein 34-jähriger deutscher Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Kreiskrankenhaus Wolgast transportiert. Der alleinige Insasse des SUV blieb unverletzt.

Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten entsprechend geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Heringsdorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

