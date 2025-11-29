PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 266

PR Heringsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag, des 28.11.2025, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 266 zwischen Schmollensee und der Ortslage Bansin, ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen startete ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw VW aus einer Kolonne von 4 Fahrzeugen einen Abbiegevorgang, um die Landesstraße 266 nach links zu verlassen. Ein nachfolgender Pkw überholte den VW gefahrlos.

Das dritte Fahrzeug der Kolonne erkannte den Abbiegevorgang und bremste ab. Der 56-jährige deutsche Fahrer des dahinter folgenden Geländewagens Land Rover setzte zum Überholvorgang an. Dabei kollidierte der Land Rover mit dem VW, während dieser schon nach links abbog. Beide Pkw kamen am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Sowohl der Fahrer des VW als auch sein 34-jähriger deutscher Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Kreiskrankenhaus Wolgast transportiert. Der alleinige Insasse des SUV blieb unverletzt.

Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten entsprechend geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Heringsdorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 15:43

    POL-NB: PKW-Fahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbaum schwerverletzt

    Malchin (ots) - Am 28.11.2025 gegen 13:10 Uhr kam es auf der L272 zwischen den Ortschaften Altenhagen und Philippshof zu einem Verkehrsunfall, mit einer schwerverletzten Person. Hierbei kam der 72-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines Skoda, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem am rechten ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:10

    POL-NB: Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen im Bereich Stralsund

    Stralsund (ots) - Im Polizeihauptrevier Stralsund gehen aktuell (28.November 2025) vermehrt Meldungen über sogenannte Schockanrufe ein. Die Hinweisgeber berichten über eine ähnliche Vorgehensweise. In den genannten Fällen geben sich die Anrufer als Beamte der Kriminalpolizei aus und stellten Fragen zum persönlichen Umfeld der Angerufenen. Es handelt sich hier um eine mittlerweile gängige Betrugsmasche. Die Polizei ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:15

    POL-NB: Mann mit Axt bedroht Passanten in Anklam

    Anklam (ots) - Am 28.11.2025, gegen 11:45 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Bürger meldeten einen Mann mit einer Axt am Bahnhof in Anklam, der sich aggressiv und bedrohlich verhalten soll. Umgehend eingesetzte Kräfte des Polizeihauptreviers Anklam trafen den dunkel gekleideten Mann in der Bahnhofstraße an. Er führte eine Axt mit sich und wurde unter Androhung des Schusswaffengebrauchs sowie dem Einsatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren