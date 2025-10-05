Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrolle Astenbeck - zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Hildesheim (ots)

HOLLE / ASTENBECK (erb). Am frühen Nachmittag des 5. Oktober 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe der sogenannten "Astenbecker Senke" (Gemeinde Holle) durch. Schwerpunkt der Maßnahme war die Überwachung der Geschwindigkeit. In dem Kontrollbereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Innerhalb von gut einer Stunde wurden insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 74 km/h. Dieser Verstoß zieht in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zuzüglich Verfahrenskosten sowie einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Selbst bei anderen Auslösern - etwa Vorfahrtsverstößen - verschärft sie häufig die Unfallfolgen erheblich. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit dient daher nicht nur dem Eigenschutz, sondern auch der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei Bad Salzdetfurth kündigt an, auch künftig vergleichbare Kontrollen durchzuführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell