POL-NB: Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen im Bereich Stralsund

Stralsund (ots)

Im Polizeihauptrevier Stralsund gehen aktuell (28.November 2025) vermehrt Meldungen über sogenannte Schockanrufe ein. Die Hinweisgeber berichten über eine ähnliche Vorgehensweise.

In den genannten Fällen geben sich die Anrufer als Beamte der Kriminalpolizei aus und stellten Fragen zum persönlichen Umfeld der Angerufenen.

Es handelt sich hier um eine mittlerweile gängige Betrugsmasche.

Die Polizei möchte an dieser Stelle eindringlich und aktuell vor diesem Vorgehen warnen. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, melden Sie dies unverzüglich der Polizei. Sprechen Sie nie über persönliche oder finanzielle Verhältnisse am Telefon. Legen Sie am besten einfach auf. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und gewähren Sie keinen Zutritt zu Ihrer Wohnung.

Mehr Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de .

Die Polizei warnt und bittet die Medienvertreter über eine Veröffentlichung dieses Warnhinweises.

