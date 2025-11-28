PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hinweis führt zum Erfolg: Polizei stoppt alkoholisierten Transporterfahrer

BAB 20/Grimmen-Ost (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 27. November 2025, wurde die Polizei gegen 15:30 Uhr über einen auf der Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin fahrenden Transporter informiert, der in einer auffälligen Fahrweise (leichte Schlangenlinien innerhalb des genutzten Fahrstreifens) auf der Autobahn unterwegs war.

Während einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 38-jährigen polnischen Fahrzeugführer des Transporters der Marke Iveco eine freiwillige Überprüfung des Atemalkohols durchgeführt. Es wurde ein Wert von 1,25 Promille ermittelt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Da auch der Beifahrer des 38-Jährigen nicht fahrbereit war, musste ein Arbeitskollege des Mannes zur Hilfe gerufen werden, der dann das Fahrzeug übernahm und die Weiterfahrt absicherte.

Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Hinweisgeber. Die Bevölkerung wird ermutigt, auch künftig bei ähnlichen Beobachtungen nicht zu zögern und die Polizei zu informieren. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

