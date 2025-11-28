PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizisten finden unterschlagene Tasche in Wohnung wieder

Neustrelitz (ots)

Ein Handysignal, das die Besitzerin orten konnte, half gestern Abend Polizeibeamten in Neustrelitz, einen unterschlagenen Rucksack wiederzufinden.

Eine 63-Jährige hatte ihren Rucksack mit Portemonnaie, Handy und Co. beim Einkaufen in Neustrelitz versehentlich stehen gelassen. Als ihr das auffiel und sie in den Markt zurück kam, war der Rucksack weg. Sie ortete das Handy ein paar Kilometer weiter weg im Stadtzentrum und lotste die Beamten zu dem Punkt, wo das Signal war. Da um die Polizisten herum Mehrfamilienhäuser waren, stellten sie weitere Nachforschungen an, um den Kreis der Tatverdächtigen einzugrenzen.

Sie hatten am Ende Anhaltspunkte auf zwei verschiedene Personen, die gerade erst vom Einkaufen zurück nach Hause gekommen waren. Und tatsächlich hatten sie bei der zweiten Person, bei der sie klingelten, auch einen Treffer. Die Verdächtige fühlte sich offensichtlich beim Anblick der Polizei sofort ertappt und rückte den Rucksack direkt raus.

Nach aktuellem Stand war in der Tasche zwar einiges durchwühlt, jedoch noch alles vollständig drin.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache nun wegen des Verdachts der Unterschlagung.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:06

    POL-NB: Unbekannte brechen in Gartenlaube ein

    Waren (Müritz) (ots) - Nach einem Einbruch in ein Gartenhaus in einer Gartenanlage in Waren Eldenholz bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 09. November 2025 gegen 21:00 Uhr bis 25. November 2025 gegen 18:45 Uhr in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie Bargeld, einen Bootsmotor sowie Wertgegenstände im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Der entstandene ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:58

    POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Müllfahrzeug und PKW auf der Insel Usedom

    Krummin - Insel Usedom (ots) - Am 27.11.2024 kam es gegen 11:20 Uhr auf der B111 an der Kreuzung Mölschow/Krummin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Müllwagen und einem Ford-PKW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete die 38-jährige Fahrerin des Ford ein Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Müllfahrzeug, an dessen Steuer ein ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:57

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Stralsund (ots) - Bereits am Samstag, dem 22. November 2025, ereignete sich um 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Stralsund. Ein 12-jähriger Deutscher befuhr den Tribseer Damm aus Richtung Rostocker Chaussee in Richtung Bahnhof auf der rechten Seite mit seinem Fahrrad. Der Junge wollte dabei die Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring bei Grün geradeaus überqueren. Offenbar befuhr ein bislang unbekannter Pkw den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren