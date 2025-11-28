PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots)

Bereits am Samstag, dem 22. November 2025, ereignete sich um 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Stralsund.

Ein 12-jähriger Deutscher befuhr den Tribseer Damm aus Richtung Rostocker Chaussee in Richtung Bahnhof auf der rechten Seite mit seinem Fahrrad. Der Junge wollte dabei die Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring bei Grün geradeaus überqueren. Offenbar befuhr ein bislang unbekannter Pkw den Tribseer Damm in Richtung Bahnhof. Vermutlich übersah der Fahrzeugführer des Pkw den Fahrradfahrer beim Abbiegevorgang nach rechts in den Carl-Heydemann-Ring. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der PKW verließ den Unfallort. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Personen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Telefon 03831 28900), über die Onlinewache (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:31

    POL-NB: 89-jähriger Mann aus Ziethen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Anklam (ots) - Die Polizei sucht nach einem 89-jährigen Mann aus Ziethen bei Anklam, welcher unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/ykzjk47p Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 18:50

    POL-NB: Schwelbrand bei Dacharbeiten am Cliff-Hotel

    Sellin (Polizeirevier Sassnitz) (ots) - Am 27.11.2025 gegen 13:50 Uhr kam es am Cliff Hotel in Sellin zu einem Schwelbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden am Gebäude Arbeiten durch Dachdecker statt. Beim Kleben der Dachpappe entstand ein Schwelbrand auf dem Flachdach zwischen dem Hotel und der angrenzenden Schwimmhalle. Hierdurch wurden sowohl das Dach, als auch die Fassade des Hotels beschädigt. Personen waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren