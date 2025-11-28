Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots)

Bereits am Samstag, dem 22. November 2025, ereignete sich um 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Stralsund.

Ein 12-jähriger Deutscher befuhr den Tribseer Damm aus Richtung Rostocker Chaussee in Richtung Bahnhof auf der rechten Seite mit seinem Fahrrad. Der Junge wollte dabei die Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring bei Grün geradeaus überqueren. Offenbar befuhr ein bislang unbekannter Pkw den Tribseer Damm in Richtung Bahnhof. Vermutlich übersah der Fahrzeugführer des Pkw den Fahrradfahrer beim Abbiegevorgang nach rechts in den Carl-Heydemann-Ring. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der PKW verließ den Unfallort. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Personen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Telefon 03831 28900), über die Onlinewache (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

