Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwelbrand bei Dacharbeiten am Cliff-Hotel

Sellin (Polizeirevier Sassnitz) (ots)

Am 27.11.2025 gegen 13:50 Uhr kam es am Cliff Hotel in Sellin zu einem Schwelbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden am Gebäude Arbeiten durch Dachdecker statt. Beim Kleben der Dachpappe entstand ein Schwelbrand auf dem Flachdach zwischen dem Hotel und der angrenzenden Schwimmhalle. Hierdurch wurden sowohl das Dach, als auch die Fassade des Hotels beschädigt. Personen waren während des Schwelbrandes nicht gefährdet. Der Brand konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Göhren, Baabe, Sellin und Lancken-Granitz gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell