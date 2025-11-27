PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwelbrand bei Dacharbeiten am Cliff-Hotel

Sellin (Polizeirevier Sassnitz) (ots)

Am 27.11.2025 gegen 13:50 Uhr kam es am Cliff Hotel in Sellin zu 
einem Schwelbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden am Gebäude 
Arbeiten durch Dachdecker statt. Beim Kleben der Dachpappe entstand 
ein Schwelbrand auf dem Flachdach zwischen dem Hotel und der 
angrenzenden Schwimmhalle. Hierdurch wurden sowohl das Dach, als auch
die Fassade des Hotels beschädigt. Personen waren während des 
Schwelbrandes nicht gefährdet.
Der Brand konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 
Göhren, Baabe, Sellin und Lancken-Granitz gelöscht werden. Die 
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren 
gesichert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 
ca. 15.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald
Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

