Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: 89-jähriger Mann aus Ziethen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Anklam (ots)
Die Polizei sucht nach einem 89-jährigen Mann aus Ziethen bei Anklam, welcher unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:
Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 89-Jährigen.
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Wer hat den 89-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Wolgast unter 03836 252-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
