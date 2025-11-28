Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 89-jähriger Mann aus Ziethen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Anklam (ots)

Die Polizei sucht nach einem 89-jährigen Mann aus Ziethen bei Anklam, welcher unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:

https://tinyurl.com/ykzjk47p

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 89-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Wer hat den 89-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Wolgast unter 03836 252-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell