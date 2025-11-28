Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Gartenlaube ein

Waren (Müritz) (ots)

Nach einem Einbruch in ein Gartenhaus in einer Gartenanlage in Waren Eldenholz bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 09. November 2025 gegen 21:00 Uhr bis 25. November 2025 gegen 18:45 Uhr in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie Bargeld, einen Bootsmotor sowie Wertgegenstände im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Da die ersten Ermittlungen keine Hinweise auf die Täter brachten, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03991 1760 an das Polizeihauptrevier Waren, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zeitgleich appellieren wir erneut: Bitte lassen Sie, vor allem außerhalb der Gartensaison, keine Wertgegenstände oder Bargeld unbeaufsichtigt im Garten zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell