POL-NB: Mann mit Axt bedroht Passanten in Anklam

Anklam (ots)

Am 28.11.2025, gegen 11:45 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Bürger meldeten einen Mann mit einer Axt am Bahnhof in Anklam, der sich aggressiv und bedrohlich verhalten soll.

Umgehend eingesetzte Kräfte des Polizeihauptreviers Anklam trafen den dunkel gekleideten Mann in der Bahnhofstraße an. Er führte eine Axt mit sich und wurde unter Androhung des Schusswaffengebrauchs sowie dem Einsatz von Pfefferspray dazu gebracht, die Axt fallen zu lassen. Anschließend wurde der 41-jährige, polizeibekannte Beschuldigte zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille.

Der 41-Jährige verletzte keine Personen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den deutschen Beschuldigten.

Durch den Einsatz von Pfefferspray zog er sich Reizungen an den Augen und im Gesicht zu. Er wurde unter polizeilicher Begleitung medizinisch im Krankenhaus Anklam versorgt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, anschließend wurde der Beschuldigte in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen.

