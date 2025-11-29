PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leichtverletzter LKW-Fahrer und hoher Sachschaden nach Unfall auf der A 20

AVPR Grimmen (ots)

Am Freitagnachmittag, des 28.09.2025 gegen 13.25 Uhr kam es auf der BAB 20, Fahrtrichtung Stettin, zwischen den AS Greifswald und Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein 35-jähriger deutscher Fahrer einer Mercedes Sattelzugmaschine mit Auflieger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug auf die Bankette und kippte dann in den Straßengraben.

Der Fahrer und alleinige Insasse wurde leicht verletzt, eine stationäre Behandlung war nicht notwendig.

Am Unfallort kamen ein RTW, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, drei Fahrzeuge der Feuerwehr Süderholz und zwei Streifenwagen des AVPR Grimmen zum Einsatz.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es durch die Sperrung des rechten Fahrstreifens zu Verkehrseinschränkungen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 220.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 03:20

    POL-NB: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 266

    PR Heringsdorf (ots) - Am Freitagnachmittag, des 28.11.2025, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 266 zwischen Schmollensee und der Ortslage Bansin, ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen startete ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw VW aus einer Kolonne von 4 Fahrzeugen einen Abbiegevorgang, um die Landesstraße 266 nach links zu verlassen. Ein ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:43

    POL-NB: PKW-Fahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbaum schwerverletzt

    Malchin (ots) - Am 28.11.2025 gegen 13:10 Uhr kam es auf der L272 zwischen den Ortschaften Altenhagen und Philippshof zu einem Verkehrsunfall, mit einer schwerverletzten Person. Hierbei kam der 72-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines Skoda, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem am rechten ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:10

    POL-NB: Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen im Bereich Stralsund

    Stralsund (ots) - Im Polizeihauptrevier Stralsund gehen aktuell (28.November 2025) vermehrt Meldungen über sogenannte Schockanrufe ein. Die Hinweisgeber berichten über eine ähnliche Vorgehensweise. In den genannten Fällen geben sich die Anrufer als Beamte der Kriminalpolizei aus und stellten Fragen zum persönlichen Umfeld der Angerufenen. Es handelt sich hier um eine mittlerweile gängige Betrugsmasche. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren