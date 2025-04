Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rettungsdienst unterstützt

Die Feuerwehr Aurich ist am Freitagabend in den Beningaweg ausgerückt. Ursprünglich sollten die Einsatzkräfte dort dem Rettungsdienst Zugang zu einer hilfsbedürftigen Person verschaffen. Vor Ort waren die Sanitäter aber schon eigenständig in die Räumlichkeiten gelangt und hatten bereits behandelnde Maßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehrleute unterstützten in der Folge noch beim Transport der Patientin in den Rettungswagen und rückten nach etwa einer Viertelstunde wieder ab.

