Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Wohngemeinschaft in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Samstagabend, des 29.11.2025, gegen 17:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in einer Jugendeinrichtung auf dem Datzeberg in Neubrandenburg mitgeteilt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in dem Zimmer einer 16-jährigen deutschen Jugendlichen ausgebrochen, welches durch die Feuerwehr Neubrandenburg schnell gelöscht werden konnte. Durch den Brand wurde der komplette Flur der Einrichtung verrußt und war somit nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohnerin des Zimmers konnte außerhalb der Einrichtung aufgegriffen werden. Sie war unverletzt. Eine Betreuerin der Einrichtung wurde durch Einatmen des entstandenen Rauchgases leicht verletzt. Die Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht beziffert werden, es wird allerdings von einem hohen fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neben zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg waren ein Rettungswagen, ein Krankentransport, sowie 15 Kameraden der Feuerwehr Neubrandenburg im Einsatz.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell