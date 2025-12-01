PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine Fahrt - vier Delikte: Polizei stoppt Mopedfahrer in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:00 Uhr in der Nähe der Aral-Tankstelle in Ribnitz-Damgarten ein unbeleuchtetes Kleinkraftrad und stellte dabei mehrere Verkehrsverstöße fest.

Die Beamten waren auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, nachdem dieses ohne jegliche Beleuchtung geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus verfügte das Kleinkraftrad weder über ein erforderliches Versicherungskennzeichen noch über eine Zulassung.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille, jedoch reagierte ein Drogenvortest positiv auf zwei Stoffgruppen. Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Im Verlauf der Maßnahmen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass das Kleinkraftrad möglicherweise entwendet wurde. Der angebliche Eigentümer gab an, das Fahrzeug erst am selben Tag erworben zu haben, konnte jedoch keinerlei glaubhafte Nachweise wie Kaufverträge oder Eigentumsunterlagen vorlegen. Aus diesem Grund wurde das Moped sichergestellt.

Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Verdachts der Fahrt unter berauschenden Mitteln sowie wegen des Verdachts eines Eigentumsdelikts im Zusammenhang mit dem Kleinkraftrad.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

