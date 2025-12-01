PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in soziale Einrichtungen - Polizei ermittelt

Sundhagen/Stralsund (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Sundhagen und Stralsund zu zwei Einbrüchen - in beiden Fällen trifft es soziale Einrichtungen: in Sundhagen die Jüngsten und in Stralsund die Pflegebedürftigen.

Einbruch in Kindertagesstätte in Sundhagen Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Sundhagen. Es entstand Sachschaden, der Stehlschaden wird derzeit noch ermittelt. Doch neben dem dreistelligen Schaden trifft der Einbruch in die Einrichtung auch die Jüngsten, deren Ablauf vermutlich erstmal etwas durcheinandergeraten sein könnte. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort, sicherte Spuren und nahm die Anzeige wegen Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf.

Einbruch in eine Pflegeeinrichtung in Stralsund In der Nacht von Samstag, 29.11., auf Sonntag, 30.11.2025, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Büro im Karl-Löwe-Ring in Stralsund. Eine Bewohnerin des Pflegeheims hatte laute Geräusche bemerkt und dies der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro verschafft und dieses anschließend verwüstet. Auch hier sicherte der Kriminaldauerdienst Spuren und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe, der Stehlschaden ist aktuell noch unbekannt.

Präventionshinweise der Polizei

Die Polizeiinspektion Stralsund weist in diesem Zusammenhang auf die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle hin. Diese ist telefonisch unter 03831/245-255 oder per E-Mail unter kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de erreichbar. Dort können jederzeit kostenfreie Termine zur Beratung vereinbart werden. Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen Eigentumsschutz, sowohl privat als auch gewerblich, finden Interessierte online unter www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:39

    POL-NB: Stolperstein bespuckt

    Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Sonntag, 30. November 2025, reinigte eine 46-Jährige gegen 14:40 Uhr die Stolpersteine in der Neubrandenburger Neutorstraße. Währenddessen sei ihr eine Gruppe dreier Jugendlicher aufgefallen. Einer der Jugendlichen habe mindestens einmal auf den Stolperstein vor ihm gespuckt und anschließend darauf getreten. Als die Deutsche die Gruppe auf dieses Verhalten ansprach, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in welcher Folge sie von ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:35

    POL-NB: Unbekannte Diebe brechen Baucontainer auf und entwenden Werkzeug

    Anklam (ots) - Am 01.12.2024, gegen 10:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass bislang unbekannte Täter einen Baucontainer auf dem Gelände eines Windparks an der B199 zwischen Bartow und Iven aufgebrochen haben. Die Diebe verschafften sich vermutlich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 20.000 Euro, ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:14

    POL-NB: Eine Fahrt - vier Delikte: Polizei stoppt Mopedfahrer in Ribnitz-Damgarten

    Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen) (ots) - Am Sonntagabend (30.11.2025) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:00 Uhr in der Nähe der Aral-Tankstelle in Ribnitz-Damgarten ein unbeleuchtetes Kleinkraftrad und stellte dabei mehrere Verkehrsverstöße fest. Die Beamten waren auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, nachdem dieses ohne jegliche Beleuchtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren