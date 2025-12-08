Polizei Bielefeld

POL-BI: Infostand der Kriminalpolizei auf dem Weihnachtsmarkt

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.12.2025, zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr beraten Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention auf dem Rathausplatz zum Thema "Taschendiebstahl und weitere Betrugsarten sowie Verhaltensweisen in größeren Menschenmengen".

Augen auf und Tasche zu! Das gilt besonders im dichten Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt. Taschendiebe sind sehr einfallsreich und gehen äußerst professionell vor, um an Geldbörsen und andere Wertgegenstände zu gelangen. Manchmal haben sie sogar Komplizen, mit denen sie gemeinsam eine Tat durchführen.

In der Vorweihnachtszeit hat es die Kriminalpolizei mit verschiedenen Delikten zu tun. Auch kommt es immer wieder zu Betrugsfällen, gerade beim Online-Shopping. Daher stehen Ihnen die Beraterinnen und Berater auch in Fragen zum Weihnachtsshopping im Internet zur Verfügung.

Mit diesen und weiteren Themen möchten die Expertinnen und Experten der Krimanalprävention mit Ihnen ins Gespräch kommen. Schauen Sie vorbei und erfahren Sie, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell