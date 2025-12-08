PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Infostand der Kriminalpolizei auf dem Weihnachtsmarkt

POL-BI: Infostand der Kriminalpolizei auf dem Weihnachtsmarkt
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.12.2025, zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr beraten Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention auf dem Rathausplatz zum Thema "Taschendiebstahl und weitere Betrugsarten sowie Verhaltensweisen in größeren Menschenmengen".

Augen auf und Tasche zu! Das gilt besonders im dichten Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt. Taschendiebe sind sehr einfallsreich und gehen äußerst professionell vor, um an Geldbörsen und andere Wertgegenstände zu gelangen. Manchmal haben sie sogar Komplizen, mit denen sie gemeinsam eine Tat durchführen.

In der Vorweihnachtszeit hat es die Kriminalpolizei mit verschiedenen Delikten zu tun. Auch kommt es immer wieder zu Betrugsfällen, gerade beim Online-Shopping. Daher stehen Ihnen die Beraterinnen und Berater auch in Fragen zum Weihnachtsshopping im Internet zur Verfügung.

Mit diesen und weiteren Themen möchten die Expertinnen und Experten der Krimanalprävention mit Ihnen ins Gespräch kommen. Schauen Sie vorbei und erfahren Sie, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 14:58

    POL-BI: Einbrecher hinterlassen beschädigtes Geschäftshaus

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Quelle - Auf der Suche nach Wertvollem öffneten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 04.12.2025, an der Carl-Severing-Straße unter anderem eine Innenwand in einem Gebäude. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst Zugang in den Hausflur des Gebäudes, in Nähe des Kreisverkehrs der Klemensstraße, und anschließend ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:06

    POL-BI: Fahrgast in Stadtbahn verletzt - Roller-Fahrer gesucht

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Aufgrund des Fahrmanövers eines Motorroller-Fahrers soll der Fahrer eines Stadtbahnzugs am Freitagmorgen, 05.12.2025, eine Notbremsung auf der Hauptstraße eingeleitet haben. Dadurch stürzte eine Bielefelderin in der Bahn und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht den, als korpulent beschriebenen, beteiligten Fahrer eines roten Motorrollers. Gegen 09:25 Uhr befand sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren