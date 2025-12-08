Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau schlägt im Streit zu

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Samstag, 06.12.2025, kam es an der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Frauen, bei der eine Bielefelderin leicht verletzt wurde.

Die 53-jährige Bielefelderin hatte sich mit einer 43-jährigen Bielefelderin in einer Gaststätte in der Nähe der Schulstraße aufgehalten. Gegen 03:05 Uhr gerieten die Frauen in einen Streit mit einer weiteren Besucherin des Lokals.

Die Auseinandersetzung setzte sich vor der Gaststätte weiter fort und mündete in eine Rangelei zwischen der 43-Jährigen und der unbekannten Frau. Als die 53-Jährige dazwischen gehen wollte, wurde sie von der Fremden unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Die Bielefelderinnen beschrieben sie als etwa 1,60 Meter groß und dick. Sie hatte dunkelbraune, zum Zopf gebundene Haare und trug eine schwarze North Face Jacke und helle Jeans.

Hinweise zu der Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell