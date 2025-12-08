Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht - ungewöhnliche Beschädigung an Lkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Bereits am Samstag, 08.11.2025, wurde der Reifen eines fahrenden Pkw an der Osnabrücker Straße beschädigt. Als Ursache kamen Holz- oder Kunststoffsplitter in Frage. In einem geparkten 7,5 Tonnen Lkw steckte ein Kantholz in der Ladebordwand und Kunststoffteile der linken Fahrzeugseite waren abgetrennt.

Gegen 00:25 Uhr fuhr ein Bielefelder mit seinem Audi A 5 an einem Mercedes Atego vorbei, der in Höhe der Einmündung der Wilfriedstraße an der Osnabrücker Straße abgestellt war. Dabei nahm er ein lautes Geräusch wahr, hielt an und bemerke, dass der hintere linke Reifen seines Audi geplatzt war.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war der Audi-Fahrer durch Kunststoffteile oder Splitter eines Kantholzes gefahren, das linksseitig in dem Heck des geparkten 7,5 Tonnen Lkw steckte. Die Beschädigungen an dem Mercedes Atego lassen auf eine vorangegangene Kollision zwischen einem unbekannten Fahrzeug und dem abgestellten Lkw schließen. Der Unfallzeitpunkt ist der Polizei nicht bekannt.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Anstoß an den geparkten Lkw geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell