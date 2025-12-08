Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stören Weihnachtsfeier

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Während Mitarbeiter eines Getränkemarkts nach Geschäftsschluss zusammensaßen, erschienen am Samstag, 06.12.2025, zwei Diebe an der Gütersloher Straße. Einen Tatverdächtigen konnten sie auf einem Nachbargrundstück mit der Beute festhalten, bis die gerufenen Polizisten eintrafen.

Zunächst waren es zwei Mitarbeiterinnen, die gegen 21:30 Uhr auf einen Unbekannten im Kassenbereich des Getränkemarkts aufmerksam wurden. Er hatte die Eingangstür gewaltsam geöffnet, steckte Zigarettenschachteln in einen Rucksack und übergab einige Päckchen an einen Mittäter vor dem Eingang. Die beiden Frauen versuchten gemeinsam, den Einbrecher mit dem Rucksack festzuhalten. Bei seiner Gegenwehr verletzte er die Angestellten leicht und verließ das Gebäude.

Andere Beschäftigte des Getränkemarkts wurden auf das Geschehen aufmerksam und nahmen die Verfolgung des Einbrechers auf. Sie konnten ihm seinen Rucksack, mit der Beute im Wert von 450 Euro, auf dem angrenzenden Gelände eines Discountmarkts an der Einmündung der Archimedesstraße abnehmen.

Als Streifenbeamte vor Ort erschienen, hatte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite, vor einem griechischen Restaurant, eine Rangelei zwischen dem Tatverdächtigen und seinen Verfolgern entwickelt. Dabei warf der betrunkene 31-jährige Einbrecher eine Glasflasche und beschädigte die Fahrerscheibe eines abgestellten Autos.

Die Beamten fixierten den fortwährend schreienden Mann in Bodenlage. Die anschließenden Stunden verbrachte er im Polizeigewahrsam. Der 31-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde wegen des Einbruchs, der Sachbeschädigung und des räuberischen Diebstahls angezeigt. Eine Beschreibung des beteiligten Mittäters liegt derzeit nicht vor.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

