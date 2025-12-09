Polizei Bielefeld

POL-BI: Wucher bei Haustürgeschäft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Bielefelder wurde am Montag, 08.12.2025, Opfer von betrügerischen Scherenschleifern.

Zwei unbekannte Männer suchten gegen 12:00 Uhr einen Anwohner der Taubenstraße auf. Sie boten an, Scheren und Messer zu schleifen. Der 90-Jährige ging auf das Angebot ein und übergab einen Rasenmäher und zwei alte Scheren. Die Scherenschleifer verlangten anschließend für die Dienstleistung 350 Euro. Das Opfer empfand die Kosten als zu hoch, fühlte sich jedoch von den Männern unter Druck gesetzt und bezahlte schließlich 250 Euro. Ohne eine Rechnung auszuhändigen gingen die Scherenschleifer davon. Der Bielefelder erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.

Er hatte gesehen, dass die Täter in einem dunkelgrauen LKW VW Caddy mit Paderborner Kennzeichen, die Schleifarbeiten durchgeführt hatten. Bei den Tätern könnte es sich um Vater und Sohn gehandelt haben. Der Bielefelder beschrieb den Älteren als deutsch aussehend, circa 70 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, leicht übergewichtig und dunkel gekleidet. Der Jüngere soll circa 40 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß und stabiler als der Ältere sein. Er war ebenfalls dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

