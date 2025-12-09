Polizei Bielefeld

POL-BI: Ausfahrt zum Ladendiebstahl mit falschen Kennzeichen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Eine aufmerksame Ladendetektivin deckte am Montag, 08.12.2025, die Fahrt eines Ladendiebes ohne Versicherungsschutz auf.

Gegen 12:10 Uhr erwischte eine Ladendetektivin in einem Discounter an der Amtmann-Bullrich-Straße einen Ladendieb und informierte die Polizei. Sie teilte den Streifenbeamten mit, dass der 34-jährige Bielefelder mit deutsch/polnischer Staatsangehörigkeit ihr bereits bekannt sei. Er sei letztmalig mit einem anderen Fahrzeug zum Tatort gekommen, jedoch mit den identischen Kennzeichen, die sich jetzt an seinem Chrysler befinden. Der polizeibekannte Bielefelder gestand, dass für den Chrysler kein Versicherungsschutz bestehe. Er habe die Kennzeichen seines anderen PKW genommen, um eine kleine Runde zu drehen.

Die Polizisten untersagten ihm ausdrücklich die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Straftaten gegen das Kraftfahrsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz sowie Ladendiebstahl ein.

