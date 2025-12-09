PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau mittels Getränkedose verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine 44-jährige Bielefelderin ist am Samstag, 06.12.2025, am Jahnplatz durch den Wurf einer Getränkedose leicht verletzt worden.

Die 44-Jährige beabsichtigte, gegen 02:05 Uhr etwas in einem Dönerimbiss zu bestellen. Nach ihrer Aussage sei sie dort von vier unbekannten jüngeren Frauen beleidigt worden. Als sie ihnen entgegnete, die Beleidigungen nicht hinnehmen zu wollen, sei sie durch eine Energy Drink Dose am Kopf getroffen worden. Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um die 44-Jährige. Eine Mitfahrt zur weiteren Behandlung lehnte sie ab.

Die Frau beschrieb die beteiligten Tatverdächtigen Frauen als zwischen 20 und 25 Jahr alt und mit einem südländischen Aussehen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

