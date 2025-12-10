Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kennt diesen Dieb?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter entwendete am Mittwochmittag, den 30.07.2025, aus einem Elektronikgeschäft an der Bahnhofstraße zwei Tablet-Computer. Mit Fotos sucht die Polizei den Dieb.

Der Täter steckte die zwei Tablets in seine Kleidung und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Der Dieb wurde bei der Tat videographiert. Mit den vorliegenden Aufnahmen bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?

Fotos zu dem Täter finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188752

Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

