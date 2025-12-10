POL-BI: Wer kennt diesen Dieb?
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter entwendete am Mittwochmittag, den 30.07.2025, aus einem Elektronikgeschäft an der Bahnhofstraße zwei Tablet-Computer. Mit Fotos sucht die Polizei den Dieb.
Der Täter steckte die zwei Tablets in seine Kleidung und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Der Dieb wurde bei der Tat videographiert. Mit den vorliegenden Aufnahmen bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?
Fotos zu dem Täter finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188752
Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell