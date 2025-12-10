Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Radfahrer übersehen und angefahren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen / Dalbke / Brackwede - Am Dienstag, 09.12.2025, erlitten drei Radfahrer leichte Verletzungen, da sie von Fahrzeugen übersehen wurden. Zwei Unfälle geschahen in der Dunkelheit, ein Unfall am helllichten Tag.

Im Kreuzungsbereich der Paderborner Straße und der Schlinghofstraße kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Unfall. Ein 64-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg bog mit seinem 5er BMW in die Schlinghofstraße ab und übersah dabei einen querenden 49-jährigen Radfahrer aus Bielefeld. Durch die Kollision erlitt er leichte Verletzungen.

Ein 54-jähriger Bielefelder befuhr gegen 14:55 Uhr mit einem Sprinter die Gütersloher Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte dann in die Hegelstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 57-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Schutzstreifen entlang der Gütersloher Straße befuhr, und kollidierte mit ihm. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt.

Gegen 17:50 Uhr beabsichtigte eine 26-jährige Bielefelderin mit einem VW Golf in eine Grundstückseinfahrt an der Voltmannstraße einzufahren. Zunächst musste sie aufgrund des Verkehrsaufkommens warten, dann signalisierte ein entgegenkommendes Auto mittels Fernlichts, dass die Vorfahrt gewährt wird. Als sie dann losfuhr, übersah sie jedoch eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Schutzstreifen für Radfahrer und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin stürzte, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

