Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Handwerker trug Gummihandschuhe

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als Handwerker getarnt erschien ein Unbekannter am Mittwoch, 10.12.2025, an der Wohnungstür einer Bielefelder Seniorin.

Der fremde Mann klingelte gegen 13:00 Uhr in der Rolandstraße bei der älteren Dame und gab vor, aufgrund von Problemen mit der Wasserversorgung ihre Wohnung betreten zu müssen. Für seine Legende trug er schwarze Gummihandschuhe.

Weil die Anwohnerin durchgehend in ihrer Wohnung durch den falschen Handwerker beschäftigt wurde, geht sie davon aus, dass zwischenzeitlich eine zweite Person ihre Wohnung betrat. Denn als der vermeintliche Installateur verschwand, bemerkte die Seniorin, dass einige ihrer Schränke geöffnet waren und zwei alte Portemonnaies fehlten. Sie berichtete den gerufenen Polizisten, dass die Diebe nur eine kaputte Geldbörse und eine mit wenig Münzgeld erbeuten konnten.

Die Bielefelderin beschrieb den falschen Installateur:

Der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt und 170 cm groß. Er soll ein südländisches Aussehen haben und trug ein weißes Oberteil mit Muster, eine dunkle Hose sowie schwarze Gummihandschuhe.

Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

