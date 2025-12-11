Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Pop-ups mit gefälschten Fehlermeldungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 09.12.2025, täuschten Täter auf dem Computer einer Bielefelderin einen Virenbefall vor, um Zugriff auf den Rechner und persönliche Daten zu erhalten.

Als eine 55-jährige Bielefelderin gegen 18:30 Uhr ihren Laptop hochfuhr, öffnete sich ein Fenster von einer bekannten Softwareentwicklungs-Firma mit einer Telefonnummer. Ihr wurde mitgeteilt, dass ein Alarm vorläge und aufgefordert, sofort die aufgeführte Nummer anrufen.

Die Bielefelderin wählte die Telefonnummer des vermeintlichen Supportes und erhielt dann von den Gesprächspartnern Anweisungen. Sie gewährte den mutmaßlichen Mitarbeiter der Computerfirma Zugriff auf ihren Laptop und gemeinsam befüllten sie ein Fenster mit persönlichen Daten der Bielefelderin. Schließlich wurde das Opfer angewiesen, 1977 Euro an ein ausländisches Konto zu überweisen. Dabei hatten die Betrüger auch Zugriff auf das Online-Banking des Opfers. Als die Bielefelderin weiter Geld an ein anderes Bankkonto überweisen sollte, schöpfte sie Verdacht und nahm Kontakt mit ihrer Bank auf.

Denken Sie daran, gewähren Sie unbekannten keinen Zugriff auf ihren Computer oder gar ihre Online-Banking-Daten! Seien Sie vorsichtig mit ihren persönlichen Daten!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell