Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich in Linkskurve

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Beim Befahren eines Kurvenbereichs der Bargholzstraße ist ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstag, 09.12.2025, leicht verletzt worden.

Der Fahrer eines VW Golf kam gegen 14:45 Uhr aus Richtung der Beckendorfstraße. In einer Linkskurve der Bargolzstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich. Der VW Golf kam in der Endposition auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei den Schäden in Höhe von circa 5.000 Euro, ist von einem Totalschaden auszugehen. Der 24-jährige Bielefelder wurde leicht verletzt.

Als Unfallursache kommt eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht. Zudem erkannten die eingesetzten Streifenbeamten, dass ein Reifenprofil abgefahren war. Den beschädigten Pkw transportierte ein Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell