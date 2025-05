Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Versuch der unerlaubten Einreise

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Vormittag nach einem Bürgerhinweis in der Nähe der Ortschaft Bismark zwei syrische Staatsangehörige (18 und 19). Diese versuchten, unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen. Beide waren nicht im Besitz von Ausweisdokumenten. In den Vernehmungen gaben die Männer an, bis an die polnisch deutsche Grenze mit einem PKW geschleust worden zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Syrer über den Grenzübergang Linken nach Polen zurückgewiesen und an den polnischen Grenzschutz übergegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell