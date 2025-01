Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Dienstag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Ennepetal (ots)

Aufgrund der Wetterlage mussten vier umgestürzte Bäume durch die Einsatzkräfte beseitigt werden. Diese blockierten teilweise Straßen, Gehwege und auch eine Garage. In der Heinrichstraße wurde ein loser Ast, der eine Gefahr darstellte, aus einer Baumkrone entfernt. Der Einsatz erfolgte mithilfe der Drehleiter. Am Vormittag wurde die Feuerwehr zu einer Betriebsmittelspur in der Scharpenberger Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Straßenentwässerung, um eine Kontamination der Kanalisation zu verhindern. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde eine Fachfirma mit der fachgerechten Reinigung der Straße beauftragt. Am Nachmittag unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst in den Ortsteilen Altenvoerde und Voerde beim Transport der Patienten. Ebenfalls am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Tür gerufen. Die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden, sodass der Rettungsdienst die medizinische Versorgung der betroffenen Person übernehmen konnte.

