POL-BI: Einbruch in Realschule

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.12.2025, brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Dörpfeldstraße ein. Sie entkamen mit ihrer Beute.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 22:00 Uhr am Dienstag, 09.12.2025, und 06:00 Uhr am Mittwoch, 10.12.2025. Die Täter brachen ein Fenster und eine Tür auf, um in das Schulgebäude und in ein angrenzendes Schulbistro zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Sie stahlen Tablets, Bargeld, einen Beamer und eine gelbe Postkiste mit diversen Utensilien, darunter eine Stoppuhr und ein Laptop.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

