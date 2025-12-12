PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt in Herford - MK Frühherr

Bielefeld (ots)

Festnahme eines Tatverdächtigen

MK/ Bielefeld / Herford - Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend, 11.12.2025, in der Herforder Innenstadt hat die Mordkommission der Polizei Bielefeld mit Unterstützung der Polizei Herford noch in der Nacht einen Tatverdächtigen festgenommen. Das 16-jährige Opfer schwebte in akuter Lebensgefahr und wurde noch in der Nacht in einer Spezialklinik notoperiert, wodurch sich sein Gesundheitszustand stabilisiert hat.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Herforder aus dem Nordirak mit ungeklärter Staatsbürgerschaft.

Die Ermittler der Mordkommission sind unter anderem mit der Aufklärung eines möglichen Motivs beschäftigt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sollen sich die beiden Jugendlichen bereits vor der Tat gekannt haben. Auch wenn sich der Angriff am Rande des laufenden Herforder Weihnachtsmarkts ereignete, liegen bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Weihnachtsmarkt vor.

Der Leiter der Mordkommission Markus Mertens, Erster Kriminalhauptkommissar, sucht mit seinem Ermittlerteam, bestehend aus Herforder und Bielefelder Beamten, weiterhin nach Zeugen zu der Tat und weiteren Personen, die an vorangegangenen Streitigkeiten beteiligt gewesen sein sollen. Die Tat wird derzeit als versuchter Totschlag in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung eingestuft.

Zeugen wenden sich bitte mit Hinweisen an das Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 11, 0521/545-0

