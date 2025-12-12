PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger mit gefälschtem Rezept erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Montagabend, 08.12.2025, versuchte ein 22-jähriger Mann in einer Apotheke an der Dorfstraße ein gefälschtes Rezept einzulösen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte dies und informierte die Polizei.

Gegen 18:40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein vermeintlicher Apotheken-Kunde ein gefälschtes Rezept für eine Abnehmspritze einlösen möchte. Noch während der Anfahrt der alarmierten Polizei meldete sich der Apothekenmitarbeiter erneut, da der Betrüger die Flucht über die Amtsstraße in Richtung Jöllenbecker Straße ergriffen hatte.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Polizisten den flüchtigen Mann an der Amtsstraße, in Höhe Sogemeierstraße, erkennen und kontrollieren. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 22-jährige Mann aus der Republik Moldau muss sich nun für die Urkundenfälschung und den versuchten Betrug verantworten.

