Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollerfahrer nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Buschkamp - Ein Pkw-Fahrer verletzte sich bei einem Unfall am Donnerstag, 11.12.2025, auf dem Feuerbachweg leicht, nachdem ihm ein Rollerfahrer die Vorfahrt genommen hatte.

Gegen 18:00 Uhr fuhr der 45-jährige Bielefelder mit seinem BMW XM den Feuerbachweg in Richtung Senner Hellweg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Rollerfahrer auf dem Schopenhauer Weg in den Einmündungsbereich und bog unvermittelt nach links in den Feuerbachweg ab.

Der vorfahrtberechtigte BMW-Fahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Motorroller zu verhindern. Dabei touchierte er den rechten Bordstein und zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Am rechten Vorderrad entstand ein Sachschaden.

Der Fahrer des Motorrollers setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem Motorroller könnte es sich um eine 125er Maschine gehandelt haben.

Hinweise zu dem Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

