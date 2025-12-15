PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferdieb mit falschem Auto unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Zeugen hielten am Freitag, 12.12.2025, einen Mann auf, der Kupferrohre von einer Baustelle in seinen Transporter lud. Der Dieb besaß keine Berechtigung, um dieses Fahrzeug mit Schaltgetriebe fahren zu dürfen. Den Renault Master stellten Polizeibeamte als Tatmittel sicher, da der Tatverdächtige bereits zuvor in Erscheinung getreten war.

Gegen 14:30 Uhr bemerkten Arbeiter an der Hörster Straße, wie ein ihnen bekannter Mann Kupferrohre in seinen Renault lud. Diese waren an einem Hauseingang gelagert. Bereits seit mehreren Tagen soll der Renault-Fahrer an der Baustelle nach Metall gefragt haben. Jedes Mal sei ihm die Mitnahme untersagt worden, so dass bei dem Diebstahl die Polizei verständigt wurden.

Streifenbeamte erkannten, dass der 19-Jährige aus Herne, mit rumänischer Staatsangehörigkeit, keine Genehmigung zum Transport von Abfällen besaß und ausschließlich Fahrzeuge mit Automatikgetrieben fahren darf. Er wurde wegen des Kupferdiebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Vor der Fahrzeugsicherstellung durch ein Abschleppunternehmen, wurden die gestohlenen Kupferrohre im Wert von etwa 300 Euro ausgeladen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

