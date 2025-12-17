Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Polizeieinsatz an Schule

Landkreis Aurich (ots)

An einer Schule in Großefehn gab es am Mittwochvormittag einen Polizeieinsatz. Hintergrund war ein Hinweis auf einen Schüler, der mit einer Waffe gesehen wurde. Die Polizei wurde gegen 10.20 Uhr alarmiert. Aufgrund der Schilderungen wurden mehrere Einsatzfahrzeuge zu der Schule geschickt. Die Polizei arbeitet in diesen Fällen nach einem festgelegten Einsatzkonzept. Der betroffene Schüler wurde vor Ort angetroffen und entsprechend befragt. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Spielzeugpistole handelte. Eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Einsatz vor Ort war gegen 12 Uhr beendet.

