KFV-CW: LKW stürzt Böschung hinunter / Fahrer schwer verletzt / Straße bis frühen Abend gesperrt

Fahrer schwer verletzt

Straße bis frühen Abend gesperrt

Calw (ots)

Wahrscheinlich aufgrund gesundheitlicher Probleme des Fahrers stürzte am Dienstagvormittag (5.8.2025) ein LKW in Calw-Wimberg eine Böschung hinunter. Um 10.36 Uhr wurde die Feuerwehr Calw mit den Abteilungen Altburg, Calw und Hirsau zur Hilfeleistung alarmiert. Der LKW prallte auf ein Technikgebäude in Betonvollmassivbauweise. Aufgrund des etwa 14 Tonnen wiegenden Hängers mit einer rund 700 Kilogramm schweren Ladung sowie der Gesamtsituation am Hang seitlich der Otto-Göhner-Straße/Kreisstraße K 4325 wurde der Kranwagen der Feuerwehr Pforzheim hinzugerufen. "Dieser kann mit seinen 44 Tonnen den LKW im ersten Schritt nur in seiner Lage stabilisieren, da sich bald die Hydraulikbremsen öffnen werden und ein weiteres Abrutschen verhindert werden soll", erläuterte Calws Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Marcus Frank, dass ein Bergeunternehmen mit weiteren Kranfahrzeugen aus dem Landkreis Esslingen ebenfalls dazukam. Unterdessen hatte der ansprechbare, schwerverletzte Fahrer das Führerhaus verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Frank sowie der Kreisbrandmeister vom Dienst André Weiss machten sich außerdem ein Bild von potenziellen Auswirkungen im Inneren des Technikgebäudes. Zusammen mit dem betroffenen Transportunternehmen hatte der Einsatzleiter außerdem den Stand der 950 Liter fassenden Tankfüllung eruiert. "Wir müssen wissen, mit welchen Ereignissen unter Umständen zu rechnen ist", sagte er. Die Dokumentation wies für den Vorabend eine 20-prozentige Füllung aus sowie kein Nachtanken vor dem Unfall. Die Bergemaßnahmen des LKWs ziehen eine Sperrung der Kreisstraße bis voraussichtlich in den frühen Abend nach sich. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Insgesamt 47 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren mit 12 Fahrzeugen vor Ort.

