Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Kupferrohre an Achtumer Kirche

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Zeitraum zwischen Samstag, 03.01.2026, 11:00 Uhr, und Sonntag, 04.01.2026, 09:30 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Kupfer-Fallrohre an der katholischen Kirche im Hildesheimer Ortsteil Achtum entwendet.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, oder die sonstige Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell