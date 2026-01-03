Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahranfänger unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (lud)

Am 03.01.2026, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Berliner Straße in 31174 Schellerten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Hierbei wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus Celle unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht.

Schließlich wurde der 17-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe der Hildesheimer Polizeidienststelle zugeführt.

Gegen den 17-jährigen Celler wurde nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24c StVG eingeleitet, da dieser aufgrund seines Alters rechtlich als sog. "Fahranfänger" gilt. Schlussendlich wurde der Betroffene in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell