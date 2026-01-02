Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert in Silvesternacht mit einem Baum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 57-jähriger, unter Alkoholeinfluss stehender Mann prallte in der Nacht zu Donnerstag (01.01.2026) in Hildesheim mit einem Ford gegen einen Baum. Dabei wurde er leicht verletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen war eine Streifenbesatzung in der Silvesternacht gegen 02:00 Uhr in der Straße Hohnsen unterwegs. Hierbei fiel den Beamten gegenüber der Straße An den Sportplätzen das an einem Baum verunfallte Fahrzeug auf. Auf dem Fahrersitz saß der verletzte 57-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim. Er wurde anschließend von hinzugezogenen Rettungskräften versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann zur Unfallzeit die Straße Hohnsen aus Richtung An den Sportplätzen kommend überquert haben und in den dortigen Grünbereich gefahren sein, wo er frontal mit einem Baum kollidierte.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ferner wurden in seinem Auto geringe Mengen mutmaßlichen Kokains, Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Darüber hinaus wurde bei dem 57-Jährigen ein sogenanntes Einhandmesser gefunden, das gemäß Waffengesetz einem Mitführverbot unterliegt. Sämtliche Gegenstände wurden durch die Einsatzkräfte in amtliche Verwahrung genommen.

Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verstößen gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz ermittelt.

