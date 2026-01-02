PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert in Silvesternacht mit einem Baum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 57-jähriger, unter Alkoholeinfluss stehender Mann prallte in der Nacht zu Donnerstag (01.01.2026) in Hildesheim mit einem Ford gegen einen Baum. Dabei wurde er leicht verletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen war eine Streifenbesatzung in der Silvesternacht gegen 02:00 Uhr in der Straße Hohnsen unterwegs. Hierbei fiel den Beamten gegenüber der Straße An den Sportplätzen das an einem Baum verunfallte Fahrzeug auf. Auf dem Fahrersitz saß der verletzte 57-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim. Er wurde anschließend von hinzugezogenen Rettungskräften versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann zur Unfallzeit die Straße Hohnsen aus Richtung An den Sportplätzen kommend überquert haben und in den dortigen Grünbereich gefahren sein, wo er frontal mit einem Baum kollidierte.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ferner wurden in seinem Auto geringe Mengen mutmaßlichen Kokains, Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Darüber hinaus wurde bei dem 57-Jährigen ein sogenanntes Einhandmesser gefunden, das gemäß Waffengesetz einem Mitführverbot unterliegt. Sämtliche Gegenstände wurden durch die Einsatzkräfte in amtliche Verwahrung genommen.

Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verstößen gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 20:10

    POL-HI: Silvester im Zuständigkeitsgebiet des PK Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Bis Mitternacht kam es im Zuständigkeitsgebiet des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth zunächst zu wenigen polizeilichen Einsatzanlässen. Die diensthabenden Beamten nutzten dies, um in den Städten Bad Salzdetfurth und Bockenem sowie in den Gemeinden Holle, Schellerten und Söhlde Präsenz zu zeigen. Zudem wurden ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 16:48

    POL-HI: Silvester im Dienstgebiet des Polizeikommissariats Alfeld

    Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü.) Im Zeitraum der Silvesternacht wurden der Polizei Alfeld zwei körperliche Auseinandersetzungen gemeldet. Gegen 01:40 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Holzer Straße in Alfeld, wie ein 17-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit der Hand auf das gleichaltrige Opfer einwirkte. Gegen 05:30 Uhr kam es bei einer privaten Feier im Stadtgebiet zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt. Die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:19

    POL-HI: Silvester in Hildesheim

    Hildesheim (ots) - Hildesheim (jw)- Die Silvesternacht verlief für die Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Neben vielen Ruhestörungen war ein Großteil der Einsätze auf einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie alkoholbedingten Streitigkeiten zurückzuführen. Vereinzelt gerieten Mülltonnen vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand. Im Bereich der Innenstadt wurden kleinere Personengruppen festgestellt, welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren