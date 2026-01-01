Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silvester im Dienstgebiet des Polizeikommissariats Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü.) Im Zeitraum der Silvesternacht wurden der Polizei Alfeld zwei körperliche Auseinandersetzungen gemeldet. Gegen 01:40 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Holzer Straße in Alfeld, wie ein 17-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit der Hand auf das gleichaltrige Opfer einwirkte. Gegen 05:30 Uhr kam es bei einer privaten Feier im Stadtgebiet zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt. Die 37-jährige Beschuldigte wirkte mit der Faust auf das Gesicht des 40-jährigen Opfers ein. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In Westfeld, in der Straße Heise Water, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten mittels Feuerwerkskörper. Drei weitere Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper ereigneten sich in Freden. In der Alfelder Straße wurde ein mechanischer Kaugummiautomat beschädigt. In der angrenzenden Steinkampstraße wurde ein Postbriefkasten beschädigt und am Sportplatz in der Maschstraße ein Spender für Hundekotbeutel. Auch in diesen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Neben den genannten Vorfällen beschäftigte die Polizei kleinere verbale Streitigkeiten ohne strafrechtliche Relevanz und Ruhestörungen. In allen Fällen konnte schnell geschlichtet bzw. die Ruhe wiederhergestellt werden.

In der Gesamtschau kam es im Dienstgebiet der Polizei Alfeld erfreulicherweise zu keinen herausragenden Ereignissen, oder schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell