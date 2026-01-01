PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silvester im Dienstgebiet des Polizeikommissariats Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü.) Im Zeitraum der Silvesternacht wurden der Polizei Alfeld zwei körperliche Auseinandersetzungen gemeldet. Gegen 01:40 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Holzer Straße in Alfeld, wie ein 17-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit der Hand auf das gleichaltrige Opfer einwirkte. Gegen 05:30 Uhr kam es bei einer privaten Feier im Stadtgebiet zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt. Die 37-jährige Beschuldigte wirkte mit der Faust auf das Gesicht des 40-jährigen Opfers ein. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In Westfeld, in der Straße Heise Water, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten mittels Feuerwerkskörper. Drei weitere Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper ereigneten sich in Freden. In der Alfelder Straße wurde ein mechanischer Kaugummiautomat beschädigt. In der angrenzenden Steinkampstraße wurde ein Postbriefkasten beschädigt und am Sportplatz in der Maschstraße ein Spender für Hundekotbeutel. Auch in diesen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Neben den genannten Vorfällen beschäftigte die Polizei kleinere verbale Streitigkeiten ohne strafrechtliche Relevanz und Ruhestörungen. In allen Fällen konnte schnell geschlichtet bzw. die Ruhe wiederhergestellt werden.

In der Gesamtschau kam es im Dienstgebiet der Polizei Alfeld erfreulicherweise zu keinen herausragenden Ereignissen, oder schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

  • 01.01.2026 – 09:19

    POL-HI: Silvester in Hildesheim

    Hildesheim (ots) - Hildesheim (jw)- Die Silvesternacht verlief für die Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Neben vielen Ruhestörungen war ein Großteil der Einsätze auf einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie alkoholbedingten Streitigkeiten zurückzuführen. Vereinzelt gerieten Mülltonnen vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand. Im Bereich der Innenstadt wurden kleinere Personengruppen festgestellt, welche ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 08:01

    POL-HI: Sachbeschädigungen an PKW-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 31.12.2025 gegen 23:00 Uhr und dem 01.01.2026 gegen 01:30 Uhr wurden im Schlangenweg in Bockenem insgesamt elf Außenspiegel parkender PKW mutwillig beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 06:54

    POL-HI: Silvesternacht in Sarstedt und Umgebung

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jan) - Für die Einsatzkräfte der Polizei Sarstedt verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei wurde vereinzelt auf Personengruppen hingewiesen, welche Feuerwerkskörper in Richtung geparkter oder fahrender Fahrzeuge schießen sollten. Entsprechende Sachverhalte konnten letztendlich vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht bestätigt werden. ...

    mehr
