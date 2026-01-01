PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Sachbeschädigungen an PKW-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 31.12.2025 gegen 23:00 Uhr und dem 01.01.2026 gegen 01:30 Uhr wurden im Schlangenweg in Bockenem insgesamt elf Außenspiegel parkender PKW mutwillig beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

