Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silvesternacht in Sarstedt und Umgebung

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Für die Einsatzkräfte der Polizei Sarstedt verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei wurde vereinzelt auf Personengruppen hingewiesen, welche Feuerwerkskörper in Richtung geparkter oder fahrender Fahrzeuge schießen sollten. Entsprechende Sachverhalte konnten letztendlich vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht bestätigt werden. Aus polizeilicher Sicht haben sich die Bürgerinnen und Bürger Sarstedts sowie der umliegenden Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen und Harsum größtenteils an die geltenden Regelungen im Kontext des privaten Silvester-Feuerwerks gehalten. Das allgemeine Stimmungsbild in der Bevölkerung war grundsätzlich positiv.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

