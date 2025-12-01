Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Pistole und Kampfmesser an Grenze erwischt

Zittau (ots)

28.11.2025 | 21:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 28. November 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen bewaffneten Autofahrer.

Der 19-jährige Tscheche war um 21:20 Uhr aus Polen kommend eingereist und hatte eine nicht zugelassene Luftdruckpistole im Handschuhfach sowie ein verbotenes Kampfmesser im Kofferraum liegen. Die Beamten stellten Beides sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

