Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Kampfmesser dabei
Zittau (ots)
27.11.2025 | 10:20 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei kontrollierte am 27. November 2025 in der polnischen Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 10:20 Uhr einen Autofahrer, der zugriffsbereit ein verbotenes Messer mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern dabeihatte. Der 19-jährige Tscheche muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Messer wurde sichergestellt.
