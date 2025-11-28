PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kampfmesser dabei

Zittau (ots)

27.11.2025 | 10:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 27. November 2025 in der polnischen Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 10:20 Uhr einen Autofahrer, der zugriffsbereit ein verbotenes Messer mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern dabeihatte. Der 19-jährige Tscheche muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Messer wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

