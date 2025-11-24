Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: E-Roller-Fahrt beendet

Sohland (ots)

Die Bundespolizei stoppte am 21. November 2025 in Sohland den Fahrer eines E-Rollers, der sein Fahrzeug nicht haftpflichtversichert hatte.

Die Beamten kontrollierten den 22-jährigen Deutschen um 20:55 Uhr und untersagten die Weiterfahrt. Er wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Landespolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

