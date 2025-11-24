PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 1.800 Euro oder ein Monat Gefängnis

Zittau (ots)

Diese Wahl hatte ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer, den die Bundespolizei am 21. November 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 17:10 Uhr stoppte.

Der 41-jährige Rumäne war 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er konnte den geforderten Betrag begleichen und entging damit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen.

Ihm wurde die Weiterreise gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:11

    BPOLI EBB: Autofahrer hatte Pistole im Handschuhfach

    Zittau (ots) - 20.11.2025 | 09:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 20. November 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen Autofahrer, der in seinem PKW griffbereit eine verbotene Luftdruckpistole dabeihatte und keinen Führerschein besitzt. Gegen 09:20 Uhr kontrollierten die Beamten den 38-jährigen Polen, der mit einem VW Passat aus Polen kommend auf der B 178n ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:03

    BPOLI EBB: Lagerfeuer auf dem Bahnsteig

    Neusalza-Spremberg (ots) - 18.11.2025 | 11:20 Uhr | Neusalza-Spremberg Ein Mann hatte am 18. November 2025 auf dem Bahnsteig des Bahnhaltepunktes in Neusalza-Spremberg mit Papierabfall aus dem Müllbehälter ein kleines Lagerfeuer entfacht. Zeugen, die dies um 11:20 Uhr beobachtet hatten, sorgten dafür, dass der leicht bekleidete Mann das Feuer sofort wieder löschte. Die Bundespolizei traf den Mann nach ihrem Eintreffen ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:02

    BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gestellt

    Zittau (ots) - 18.11.2025 | 18:15 Uhr | Zittau Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 18. November 2025 am polnischen Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau durch die Bundespolizei gestoppt. Der 43-jährige Pole war um 18:15 Uhr mit einem Sattelzug eingereist und wurde nun mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl konfrontiert. Demnach war er 2021 wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren