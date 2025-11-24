Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 1.800 Euro oder ein Monat Gefängnis

Zittau (ots)

Diese Wahl hatte ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer, den die Bundespolizei am 21. November 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 17:10 Uhr stoppte.

Der 41-jährige Rumäne war 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er konnte den geforderten Betrag begleichen und entging damit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen.

Ihm wurde die Weiterreise gestattet.

